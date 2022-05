Sebastien LECHEVALLIER

Bonjour,



Je m'appelle Sébastien, je suis âgé de 20ans. Étudiant, en Management, en Gestion et en Marketing à l'école de management Léonard De Vinci (EMLV), je suis intéressé par un grand nombre de sujets, je m’intéresse tout particulièrement à l'innovation, au marketing, aux nouvelles technologies et au sport. J'ai un tempérament calme et posé. En tant que sportif de haut niveau, j'ai un esprit compétitif, néanmoins je suis habitué à la vie en communauté, au travail d'équipe et aux situations de stress. Mon sport et ma passion sont le Handball que je pratique à haut niveau depuis maintenant 12 ans. Le sport m'a inculqué des valeurs fondamentales telles que le respect, la patience et l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft office

Maîtrise du pack Office

Stratégie marketing

Techniques de vente

Management

Magento

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Wordpress

JavaScript

Microsoft Excel

CSS

Adobe Photoshop

HTML