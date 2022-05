Sebastien LECOCQ

Responsable de la communication et de la gestion interne du cabinet d'expertise comptable FIGEC à Bergerac.



Je suis en charge du développement du pôle conseils en communication d'entreprise et web-marketing au sein du Cabinet Figec. J' accompagne les clients du cabinet dans la conception, la réalisation et l'optimisation de leur fonction communication à travers une offre globale allant de la création d'un site internet professionnel à la gestion de leur présence sur les réseaux sociaux.



S.lecocq



Mes compétences :

Création

Communication

Graphisme

Graphiste

Référencement

Web

Keynote

Site internet

Community management

Web marketing et communication web