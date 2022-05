Sébastien LEFEUVRE

Je suis un épicurien, oui j'aime la vie et j'essaie d'en profiter un maximum dans le professionnel comme dans le personnel, j'écoute, j'agis,je suis têtu et je ne lâche rien.j'adore les defis c'est ce qui me fait avancer .

le trail longues distances m'a permis de me forger un mental . Rien n'est jamais perdu, surtout ne jamais abandonner .



Une devise pour me décrire :

"Plus loin tu iras plus loin tu verras "



Mes compétences :

travailleur acharné je ne lache rien