Sébastien LEFEBVRE

Praticien en hypnose, maitre praticien en programmation neuro linguistique (PNL) et coach.

Formé à l’ennéagramme, au Process optimal et à la cohésion d’équipe.

Démarche team building cohésion.

Consultant/formateur en relation humaine et communication

Sportif de haut niveau et ancien Sapeur Pompier de Paris



« Diplômé de l’école de formation professionnelle du Québec et de l’institut Paul Pyronnet, en tant que spécialiste du développement personnel, j’accompagne de manière individuelle ou collective les personnes dans la vie quotidienne, le monde du sport et de l’entreprise.



Le bien être personnel, la sérénité, la confiance en soi et les relations avec les autres sont pour moi les clefs d’une vie épanouie.

Mes principes sont de travailler dans une relation de confiance et d’écoute avec chacun au cours de séances personnalisées afin d’atteindre au mieux vos objectifs.



En tant que membre de la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans la première partie de ma carrière professionnelle, j’ai expérimenté de nombreuses situations de mises à l’épreuve physique et psychologique.

Egalement sportif de haut niveau, j’ai développé des techniques de préparation mentale ce qui m’a permis de renforcer mon expertise au service des autres. »





Mes compétences :

Spécialiste de la gestion des émotions

Cohésion en équipe

Coaching individuel