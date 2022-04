Ostéopathe D.O. formé en 5 ans au CEESO Lyon et spécialisé dans les troubles de la voix (dysphonies d'ordre structurel et/ou fonctionnel), a suivi la formation OSTEOVOX, mais reçoit aussi des femmes enceintes, sportifs, enfants, nourrissons...situé sur les Pentes de la Croix-Rousse à LYON 1er. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement !