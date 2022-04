Homme de marketing, j'ai fait une carriére à l'international en travaillant en Belgique, Italie, Autriche, Corée, Hong Kong,Thailande, Nanjing(Chine)et France;

Je me suis spécialisé en FMCG's et j'ai travaillé pour Unilever, Mars, Cadbury Schweppes, Mc Cain et Inbev.

j'ai aussi une expérience dans le domaine agronomique au travers de mes 10 années passées chez Monsanto Agriculture.

Une expérience de 2 années m'a permis de me familiariser avec le domaine automobile et j"ai aussi dirigé pendant 18 mois Donnay Sporting Goods, qui était alors en phase de restructuration de capital.

Depuis 2007, je mets mon expérience au service de sociétés qui désirent soit s'implanter en Asie, soit développer leurs activités dans cette région.J'ai rejoint une petite structure de consulting basée à Hong Kong qui comprend une équipe expérimentée qui connait parfaitement l'Asie.