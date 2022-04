Karine FREMAUX

Après 15 ans d'expérience en entreprise et en cabinet dans le domaine des ressources humaines et de l'accompagnement, j'ai souhaité créer mon activité autour de ce qui m'anime, à savoir :



l'accompagnement, le goût de l'apprentissage et le sens de l'humain



Ce qui me caractérise c'est :



- une vision optimiste et réaliste des situations et des personnes, en effet j'ai une confiance absolue dans la possibilité de chacun d'apprendre sur lui-même afin de progresser et de se réaliser personnellement et/ou professionnellement,



- ma capacité à établir un lien de confiance afin de créer un espace sécurisant pour permettre à la personne accompagnée d'exprimer sa personnalité, ses motivations et aspirations profondes afin de bâtir un projet personnel ou professionnel qui lui ressemble tout en prenant en compte les réalités et les contraintes de son environnement.



Par cette activité je souhaite mettre mon expérience au service des personnes qui veulent prendre un temps de réflexion hors de leur cadre habituel, évoluer, se repositionner professionnellement ou atteindre leurs objectifs personnels et/ou professionnels.

Les différentes démarches proposées sont personnalisées en fonction des besoins/enjeux de l'entreprise et/ou de la personne accompagnée.





Mes compétences :

Conduite du changement

Management

Conduite de projet

Sens de l'organisation et des responsabilités

Qualités relationnelles et de communication

Outplacement

Force de proposition

Conseil RH

Ressources humaines

Accompagnement

Coaching

Capacité d'adaptation

Conseil en image