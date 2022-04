Fabienne MENU

Avocate en Droit des Affaires et en Droit du Travail, j'ai rejoint le cabinet ACTION-CONSEILS (http://www.action-conseils.com ) à Valenciennes en 2004. Convaincue de la nécessité d'être aux côtés de nos clients tout au long de leur parcours, je consacre mon activité tant au conseil qu'à la défense.



J'anime également de nombreuses formations à destination de nos clients et des acteurs du monde judiciaire, afin de les aider à anticiper les situations à risque et à trouver des solutions pérennes. Je publie régulièrement dans les domaines du droit que j'aborde au quotidien pour diffuser une information utile à tous nos partenaires.



Parallèlement, j'ai mis mon goût de l'organisation au service du cabinet Action-Conseils, pilotant la démarche Qualité entreprise avec succès par celui-ci.



Je rejoins aujourd'hui la communauté Viadéo pour partager pratiques, expériences et évolutions du monde du travail.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit des contrats

Droit social

Formation entreprise

Formation professionnelle

Droit des affaires

Formation RH

Droit du travail

Juridique

Conseil aux entreprises