Fondateur et dirigeant d`ADA Group basé à Abidjan, Olivier LOMBART est un entrepreneur né qui a toujours privilégié 2 domaines de prédilection, la communication et les nouvelles technologies. Passionné d`innovations et de challenges, Olivier LOMBART a monté par ailleurs de nombreuses sociétés qu`il a su développer avant de les céder à des investisseurs ou des groupes de communication ou des SSII.



Un homme de communication :



Tout d`abord au sein du groupe Grand Nord fort d`une cinquantaine de personnes, il a créé à partir de 1982 une des agences leader du nord de la France et acquis une solide connaissance de la communication de terrain en particulier le print, le street marketing et l`événementiel.



Un acteur clé des nouvelles technologies :



Des les premiers frémissements de la révolution Internet en 1994, Olivier Lombart cède son groupe de communication Grand Nord pour se consacrer exclusivement au web à Paris. Il crée alors NetForce une web agency qui passe rapidement d`un effectif de 3 à 100 personnes en moins de 2 ans. NetForce devient alors une des structures de référence du marché français de l`Internet et signe les plate formes web de grands groupes comme : Alcatel, Axa, L`Oréal, La Redoute, le journal L`Equipe et bien d`autres. Un an avant l`éclatement de la bulle Internet en 2000, Olivier Lombart cède NetForce au N°1 mondial de la publicité, le groupe WWP. Dans le cadre de cette aventure entrepreneuriale Olivier Lombart a également été le premier à repérer des nouvelles technologies et à introduire en France le CMS Vignette et le programme de personnalisation NetPerceptions...



Spécialiste de la création de sites complexes et de l`éducation en ligne :



Ensuite de 2001 à 2007, Olivier Lombart crée la nouvelle start up NetDivision avec laquelle il s`investit dans 2 axes majeurs des nouvelles technologies.



Tout d`abord le mouvement Open Source. Olivier Lombart est un des tous premiers à s`y intéresser avec le développement du PHP puis il repère le formidable potentiel du CMS Drupal qui est devenu aujourd`hui l`outil de gestion de sites le plus reconnu dans le monde. Avec cette technologie, sa société signera des sites portails, des plate formes pour des marques ou des entreprises très connues comme L`Oréal, le groupe Saint Gobain leader mondial des matériaux de construction, le Ministère de l`Education, le Ministère des Transports, les Editions Hachette, la marque Maison du Café, la SNCF, le magazine Ciel et espace ...



www.lordansmavie.com

www.editions-foucher.fr/

www.saint-gobain.com

http://www.cieletespace.fr/

www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/Accueil.do



Parallèlement Olivier Lombart approfondi également l`univers de l`éducation en ligne en se passionnant pour le nouveau support de formation représenté par les serious games. Il repère cette technologie aux USA et l`introduit sur le marché français des 2002. En quelques mois Olivier Lombart devient le porte parole de cette nouvelle industrie, participe à de nombreux colloques, conférences et donne des interviews aux principaux médias. C`est aussi l`occasion pour sa société de créer des plate formes de serious game qui seront maintes fois récompensées comme L`Oréal et Kerastase par exemple. ... Il est aussi un des fondateurs de l`association internationale de seriousgaming SGlab.



www.serious-game.fr

fr.kerastase-eacademy.com

www.hair-be12.com



Enfin, Olivier Lombart travaille également sur les nouvelles interfaces pour les mobiles et tablettes en publiant en 2009 la plate forme mobile CiteJob en partenariat avec la Cité des Sciences. Cette plate forme innovante a reçu le soutien de l`Etat français avec une subvention très importante.



www.citejob.com

Les applications Citejob sont disponibles sur l`APP Store Iphone ou sur le Market d`Android.



Aujourd`hui basé en Cote d`Ivoire :

Aujourd`hui, Olivier Lombart s`est installé en 2011 à Abidjan où il a monté ADA Group (Advertising and Digital for Africa) pour devenir un des structures de référence sur le marché de l`Afrique de l`Ouest.



Mes compétences :

Cms

Création

Drupal

E marketing

E- Marketing

E-learning

ELearning

Expertise

Internet

Management

Marketing

Non profit

ONG

Serious Game

Vente

Développement commercial

Business development

SEO

Web