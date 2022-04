Karine MIOCHE

Située en centre-ville de Clermont-Ferrand, dans le Puy-De-Dôme, dans un cabinet facile d'accès, j'accueille des adultes, adolescents et enfants dans un lieu calme et serein.



Psychologue clinicienne, j'offre un espace d'écoute lors d'épreuves à traverser, lorsque le mal-être est installé ou dans l'idée d'une meilleure connaissance de soi, pour améliorer la confiance en soi. Je suis aussi présente lorsque le corps et l'esprit posent question, en cas de ruptures, d'addictions... Pour les enfants, je propose aussi un accompagnement lors de difficultés scolaires.



Il s'agit d'offrir un lieu d'expression de soi, un lieu où la langue de chacun puisse résonner de manière singulière. Un lieu d'où chercher "le lieu et la formule", comme l'expliquait Arthur Rimbaud.



Le cabinet est ouvert du lundi au samedi, les rendez-vous se prennent par téléphone et dans la mesure du possible sont donnés rapidement. Plusieurs lignes de bus s'arrêtent juste devant la porte. La place de Jaude est à 2 mn à pied.



Contactez-moi pour plus de renseignements.



