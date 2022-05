Sébastien LEFEBVRE

De formation ingénieur généraliste à dominante mécanique, j'exerce aujourd'hui le métier de consultant.

Mes diverses expériences dans le monde industriel m'ont permis d'acquérir une expertise dans la gestion de projets, la planification et la coordination de chantiers, le process industriel, ...

Excellent communiquant, autonome et ouvert d'esprit je suis capable de travailler en liens étroits avec les différents services afin de faire avancer au mieux mes projets.

Mes connaissances techniques, ma rigueur et mes méthodes de travail me permettent de garantir le bon déroulement des missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

maintenance

Management

gestion de production

mécanique

Gestion de projet

pneumatique

Qualité

Suivi de chantier

Hydraulique