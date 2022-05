Laurie GUMEZ

Aprés un Master de recherche "Biotechnologies et mise en oeuvre des fonctions biologiques" à l'Université Technologique de Compiègne (UTC), j'ai effectué un stage à l'Institut Polytechnique Lasalle de Beauvais sur le sujet: "Mise en évidence d'une réceptivité à la leptine et l’adiponectine au niveau de l'hypothalamus dans le modèle de la souris obèse MSG: Expression et quantification par qPCR".



J'ai ensuite effectué une thèse sur l'"Influence de la régulation de l'expression des protéoglycanes par le facteur de transcription TIEG sur les propriétés des tendons". Durant cette thèse, j'ai pu mettre au point différents protocoles afin de me permettre d'étudier la composition moléculaire et la structure des tendons.



Forte de mes expériences dans différents laboratoires durant lesquels j'ai pu apprendre à utiliser de nombreuses techniques (cultures cellulaires, transfections, cytométrie de flux, western blot, hybridation in situ, hybridation sur membrane, chromatographie phase gaz, PCR, qRT-PCR, Synchrotron, FTIR, Micro-FTIR, XPS, Tests mécaniques, TEM...), je suis capable de travailler en équipe tout en étant très autonome dans mon travail.



Après ma thèse, je souhaite trouver un emploi d'Ingénieur de Recherche afin de mettre en pratique mon goût pour le développement au profit de le recherche.



Mes compétences :

Culture

Culture cellulaire

Cytométrie

Cytométrie de flux

FT-IR

FTIR

Hybridation in situ

In situ

Mécanique

PCR

Recherche

TEM

Transfection

Western blot

XPS