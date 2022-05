Sebastien LEFEVRE

Nationalité Francaise

née le 21/09/1980

titulaire du permis B

CAP/BEP et BAC PRO Maintenance Véhicule Automobile

diplôme d électromécanicien

diplôme aptitude frigorifique véhicule particulier.



formation piloté un centre renault minute (avril2013 ) fait sur Boulogne Billancourt





Embauché a Peugeot Trujas a Coignieres en tant que mécanicien .je suis resté 1 ans et demi.



depuis Octobre 2002 ,je suis a Renault retail group de St Quentin en Yvelines ,arrivé en tant que mécanicien ,devenu electromécanicien .



et depuis 5 ans opérateur renault minute et je fais 90 % de mon temps de la reception ,j aime bien le contact client .

Voila depuis le 1 Octobre 2014 , j ai changer de poste ,je suis passer conseiller service .



je suis dynamique et envie de nouveau challenge dans l automobile ou un autre corps de métier. Le monde du deux roue m ' attire (vélo ) vu que ma passion est le cyclisme .Pourquoi pas !!!!





Mes compétences :

Mécanique

Receptionnaire

Vente

Gestion d'equipe

Satisfaction client