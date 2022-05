Sébastien LEFEVRE

Jeune entrepreneur, j'ai créé Tomorrow Jobs: un Cabinet de Recrutement Digital à destination des TPE, PME et Start-up.



Nous recrutons principalement des Business Developer capables de vendre des solutions innovantes, des profils liés au Marketing Digital ainsi que des candidats plus techniques tels que les développeurs web ou mobile (stages, CDD et CDI).



Vous souhaitez obtenir plus d'information par rapport à nos prestations ? Contactez-nous à l'adresse sebastien@tomorrowjobs.fr



http://tomorrowjobs.fr/



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Permis de conduire

Gestion événementielle

Réseaux sociaux

Wordpress