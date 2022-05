Sébastien LEGALLAIS

Je suis responsable de contrat de maintenance machine depuis plus de dix ans ; après avoir exercé successivement diverses responsabilités et compétences dans les secteurs suivant : l'industrie, l'armement, le tertiaire, la recherche, l'état et le traitement des déchets.

Challenger dans l’âme, j’apprécie fortement découvrir tous les aspects du monde industriel et ainsi pouvoir étoffer mes compétences professionnelles et de par le fait de mon expérience, j'ai appris à " sortir " du flux quotidien pour pouvoir réfléchir et apporter des améliorations aux process, formuler des propositions comme des axes de réflexion sur l'analyse des données dans le but de faire progresser la qualité du travail rendu.

Les points forts qui me caractérisent sont dans mes fonctions:

- Sens de l'écoute, des responsabilités

- Réfléchi, poser, rigoureux, autonome, technique

- Savoir se remettre en cause pour progresser

- Ne pas reculer devant l'adversité

- Vouloir obtenir la satisfaction client chaque jour

- Savoir s'investir pour réussir

- Valoriser les personnes qui s'impliquent



Mes compétences :

Technique

Dynamique

Force de proposition et d'innovation

Volontaire aimant les challenges

Électrotechnique

Management

Gestion de projet