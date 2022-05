Sébastien LEGENT

Chef des ventes Marché Boulangerie Artisanale, garant du développement commercial de la région Languedoc Roussillon



> Manager une équipe commerciale en mettant en œuvre la politique commerciale régionale

> Fixer les objectifs commerciaux

> Garantir l'atteinte des objectifs dans le respect de la stratégie commerciale Groupe

> Piloter et optimiser le compte de résultat et indicateurs de performance

> Détecter et développer les leviers de croissance

> Assurer la prévision des ventes



Mes compétences :

Manager

Chef des ventes

Course à pied

Direction commerciale

Plongée sous marine

Merchandising

Audit

Budgets

Lotus Notes/Domino

Grands comptes