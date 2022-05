Sébastien Léglise - sebastien.leglise@free.fr -



Initialement dessinateur en bureau d’études, j’ai occupé, en fonction des opportunités et de mes missions d’assistant technique, des postes de métreur et de préparateur, développant ainsi des compétences diverses et complémentaires.

Technicien méthodes aéronautique, j’ai pu échanger avec des clients étrangers (en anglais). Métreur ou lors de chantiers LEAN, j’ai dû être force de propositions. Les différents postes de projeteurs m’ont appris la rigueur, l’esprit d’équipe et de synthèse. Dans le secteur de l’aérospatiale militaire, j’ai été sensibilisé aux problématiques de confidentialité.

Aujourd’hui, je réalise des missions dans le secteur des méthodes, d’Analyse des Risques sur le Processus Industriel, de gestions des anomalies et dérogations dans les secteur de l'aéronautique, aérospatial et pyrotechnique. Je peux prendre en charge le suivi des faits techniques, d’amélioration continue et la maintenance outillage.

Mes derniers employeurs reconnaissaient en moi une personne autonome, force de proposition et s’intégrant très rapidement à l’équipe en place.



Mes compétences :

sap

catia v4 v5

methodes et preparation

CATIA V5

CATIA V4

Aéronautique

Rigueur

Autonomie

SAP WM

Kaizen

CATIA

Autocad

ALTRAN

RDM

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Kanban

HTML

Audit

Airbus A320 Aircraft

Airbus A300 Aircraft

Aerostructures