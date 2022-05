Sébastien LEGRAND

Je propose du Shiatsu à domicile dans le 85.Le but est de développer le shiatsu dans les structures vendéens( entreprises,hôpitaux, etc....) et pourquoi pas s'associer avec des praticiens du milieu médical.J'ai 38 ans et je suis praticien en SHIATSU à la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel et Maitre praticien en REIKI usui à la Fédération Francophone de Reiki Usui.

Il y a de plus en plus de demande en Vendée mais nous ne somme pas assez structurés et aidés.Le milieu médical commence à nous faire confiance.