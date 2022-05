Assistant Technicien Géomètre en 1999, j'ai évolué dans mon poste de travail et suis aujourd'hui Cadre Chargé de Missions. A ce titre, je gère les dossiers de A à Z : devis, réalisation, gestion du planning et facturation. Je m'occupe également de la relation et du suivi clientèle.



Mes compétences :

DAO Autocad

Topographie

Relation Clientèle et gestion relation client

COVADIS

Géomètre Foncier

Urbanisme