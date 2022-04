Céline BEAUVAL

Depuis octobre 2017 :



Souhaitant sortir de ma zone de confort et me lancer un nouveau challenge,

Connaissant ma capacité d’adaptation et ma flexibilité face au changement,

Ayant toujours eu un attrait pour la Recherche Médicale, l’Innovation et l’Excellence,

Je suis ravie depuis octobre 2017, de mettre à disposition du Groupement Inter Régional de la Recherche Clinique et de l’Innovation (GIRCI) Nord-Ouest mes compétences.



Mon parcours au CHU de Lille :



J'ai pris mes fonctions au CHU de Lille en 2012, en tant que chargée de mission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

Puis de septembre 2016 à octobre 2017, j'ai assuré le poste de responsable de l'équipe HSCT. Ce poste m'a permis d'acquérir des compétences en management et de poursuivre mon engagement dans l'amélioration des conditions de travail des agents du CHRU de Lille.



Mon parcours avant le CHU de Lille:



14 années d'expérience dans le domaine des analyses bio-médicales, où j'ai pu acquérir de solides compétences en matière de démarche qualité des laboratoires en vu de l'accréditation ISO 15189.



De septembre 2010 à juin 2011, j'ai effectué par le biais de la Formation continue une Licence Professionnelle de Management des Organisations spécialité SQPS (Sécurité et Qualité en Pratiques de Soins) à I U.T. A de Lille I.



Cette formation m'a permise d'approfondir mes connaissances et compétences dans le domaine de la qualité médicale et la gestion des risques.



Elle s'est terminée par un stage de fin d'études, chez Santélys à Loos (59) où j'ai contribué à l'élaboration d'un référentiel interne sur le développement durable: selon la certification HAS V2010, les normes ISO 9001 et 14001 et le baromètre du développement durable en santé.

J'ai pu également réaliser la cartographie des risques professionnels pour leur crèche inter-entreprise: "Kidilys".



Mes compétences :

Certification HAS

Hygiène

Qualité

Santé

Sécurité

Esprit d'équipe et capacité à collaborer

Sens de l'organisation

Dynamisme

Capacité à créer et développer un réseau relationn

Gestion de projet

Gestion financière

Accréditation 15189

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001