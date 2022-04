Aline DEBRUYNE

Mon expérience en milieu industriel m’a permis dans un premier temps de mettre en pratique, sur le terrain, les éléments d’un système de management intégré conformément aux référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Cette fonction a surtout nécessité une capacité d’écoute, de persévérance et des aptitudes relationnelles permettant de sensibiliser, de convaincre et de fédérer le personnel autour des projets menés.



Ensuite, je me suis tournée vers le métier de consultant. Cette fonction a consisté à réaliser de multiples missions de conseil, d’audit et de formation auprès de plus de 80 entreprises de toute taille et de toute activité. Un bon esprit d’écoute, d’analyse et de synthèse, des qualités pédagogiques, la maîtrise des normes HQSE, sont les qualités indispensables qui m’ont permis d’évoluer sur ce poste.



C’est forte de cette expérience que j’ai créé le cabinet ALGO Conseil en février 2011.



Vous vous interrogez sur les choix à opérer dans le cadre de vos démarches Qualité, Sécurité, Environnement ?



ALGO Conseil vous accompagne dans :

- la mise en place d’un système de management conforme aux exigences des référentiels tels que ISO 9001, OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, MASE, ISO 14001, EMAS, ISO 26000…

- la mise en place d’éléments du système ; aide à l’élaboration de la cartographie des processus, du document unique, de l’analyse environnementale, du recueil réglementaire, des outils de communication…

- l'animation et le suivi du système ; réalisation des revues de direction, comités de pilotage, revues de processus, groupes de travail… Mise à jour des indicateurs, objectifs, tableaux de bord et plans d’actions, levée des écarts suite aux audits…

- l'optimisation, l'intégration ou la redynamisation d’un système existant.





Parce que l’implication de l’ensemble du personnel est indispensable à la réussite de telles démarches, ALGO Conseil dispense des modules de formation et de sensibilisation du personnel d’encadrement, du comité de pilotage du projet, des auditeurs et de l’ensemble du personnel opérationnel…





ALGO Conseil réalise également des audits à blanc pour vérifier la conformité du système avant certification tierce partie, et des audits internes pour surveiller l’amélioration continue du système.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Certification

Conseil

Environnement

Formation

Iso 14001

ISO 9001

Management

Management qualité

Management Qualité Sécurité Environnement

Microsoft Sms

OHSAS 18001

Qualité

Sécurité

Sensibilisation

SME

SMI

SMQ

Système de Management

Système de management qualité