Louis-Côme AUVRAY

De formation ingénieur IT et Corporate finance, je complète mes connaissances par un master en fiance quantitative à l'emlyon.

Je recherche un stage ou un VIE dans les domaines du wealth management, de sales - trading ou du private equity.



Mes compétences :

HTML

C

Mathématiques

SQL

CSS 3

Java EE

Java

Développement web

Middle Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Java Enterprise Edition

Management

o Established financial analysis

Price Negotiation

Asset Allocation

relationship management

Reviewed analysis

Produced personal analysis

Financial Statements/Financial Reports

Performed number analysis

EE / Financial analysis

Risk Management

Team Management

C Programming Language

C++

Matlab

Python Programming

Visual Basic for Applications