Sébastien LEGROS

Fort de mes expériences en management d'équipe en travaux publics et en métallurgie, j'ai évolué et progressé ensuite pendant quasiment 7 ans dans le milieu du forage (Driller et Assistant driller pendant 4 ans après avoir été sondeur et accrocheur bac pendant 3 ans).

Je souhaite aujourd'hui mettre mon expertise à profit dans une nouvelle opportunité professionnelle de Driller à l'international.



Mes compétences :

Workover

Onshore

Pétrole

Géothermie

Cyber chair

Management

Gaz

Complétion

Forage