Sebastien LEGUIADER

Ingénieur procédé industriel Brasage Sélectif - Produits électroniques automobiles



Certifié IPC-A-610 CIS

Certifié IPC J STD 001 CIT (trainer)

Certifié IPC 7711/7721 CIS





Étude de faisabilité, chiffrage et démarrage nouveaux projets (France, Hongrie, Roumanie, Chine).



Planification de la maintenance des équipements de production.



Fonction support production et amélioration continue.



Compétence Network inter-sites du groupe.



Définition et validation des AMDEC procédés.



Développement sous CAO Creo, Autocad.



Mes compétences :

CAO/DAO

SAP

Amélioration continue

Project management

AMDEC (FMEA)