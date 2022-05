Sébastien LEINHEISER

Expert comptable et commissaire aux comptes, j ai commencé ma carrière chez kpmg. puis départ vers Paris dans un cabinet de 3 personnes puis de 50. après 8 ans en région parisienne retour sur Reims chez kpmg.

manager en secteur de l économie sociale et solidaire, j ai intégré depuis 3 ans l équipe expertise comptable conseil aux entreprises.

j accompagne particulièrement les entreprises innovantes et les porteurs de projets. mon investissement dans le réseau entreprendre ainsi qu au niveau d innovact sur Reims me permet d accompagner et d aider les entrepreneurs au départ de leur aventure d entrepreneur.



Mes compétences :

Spécialiste Crédit D Impôt Recherche

Formateur Kmpg Académie

Responsable Formation Champagne Ardenne