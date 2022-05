Sébastien LEJEUNES

Ma carrière professionnel ma conduite a m'expatrier en Pologne ou depuis 6 ans je travail a mon propre compte dans la distribution de matières premières cosmétique.

Le défit est présent au quotidien depuis 6 ans, non seulement par la difficulté de la langue, la différence de culture et le climat très froid en hiver :) mais également par toutes les compétences qu'il faut intégrer ainsi que les sacrifices qu'il faut faire pour progresser.



Chaque jour est un enrichissement personnel et professionnel en raison du travail sur soi qu'une telle vie exige.



Mes compétences :

Cosmétique

Sales

Marketing

Relation Clients

Internet

Gestion de projet

Collaboration

Logistique

Management

Volonté d'apprendre et de progresser

Volonté de réussir