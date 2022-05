Sebastien LELAURAIN

39 ans, père d un enfant, en union libre, je suis originaire de la Marne et je dispose désormais d une expérience dèjà bien significative dans la vente.

Aux recruteurs qui consulteront ma fiche, vous verrez que j 'ai pu acquérir cette expérience dans des secteurs d activité très différents avant de me spécialiser plus particulièrement dans l univers des Télécom de l informatique , des nouvelles technologies....Ce qui ne m empêche pas d être à l affût de toutes les propositions car j ai démarré ma carrière de Commercial dans la location de palettes en contrat de qualification

Motivé et envie de vous apporter une collaboration efficace en mettant en avant mes compétences décrites ci dessous et que je vous démontrerai lors d un entretien.



je recherche un poste de commercial et suis ouvert à toutes les propositions



je dispose des compétences suivantes

-La maîtrise de l'informatique :

Obligation est faite au commercial d'être rompu au maniement de l'outil informatique (connaissance des logiciels, utilisation des bases de données, d'Internet...). L'objectif : économiser le maximum de temps dans la gestion des données mais aussi pouvoir disposer d'une grosse manne d'informations.



-Le goût du contact :

D'une certaine manière, les métiers de la vente sont des métiers de la communication. savoir conseiller, piloter, orienter, négocier, d'où la maîtrise d'un large éventail lexical.



-Une grande faculté d'adaptation :

Dans la même journée, un agent commercial va multiplier les interlocuteurs aux profils et aspirations différents.



-Connaissance du produit :

Un bon vendeur aura une approche scientifique de son produit : il devra être incollable avec, en sa possession, toutes les informations qui s'y rapportent.



-Le sens de l'organisation.

-une remise en question permanente

-une gestion du stress



Mes compétences :

Informatique

Mobile

Téléphonie

Téléphonie mobile

Vente

VENTE B to B