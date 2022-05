Sébastien LELERRE

Actuellement en poste, je suis un ingénieur électronicien intéressé par les technologies qui permettront de faire évoluer le monde qui nous entoure. Je suis continuellement à la recherche de connaissance me permettant d'ouvrir mes perspectives professionnelles et personnelles. Ecolo moderne, je cherche à faire évoluer le monde d'aujourd'hui pour qu'il corresponde de plus en plus à celui que je me fait de demain, à mon échelle d'abord et pourquoi à plus grande échelle un jour...



Mes compétences :

Electricité

Gestion de projet

Electronique

Programmation informatique

CAO

Informatique industrielle

Génie électrique