Sebastien LEMAITRE

Ma formation est généraliste en électronique, matériaux, mécanique et informatique.

Mon parcours professionnel m'a permis d'être familier dans le secteur des télécommunications à la fois en production et en R&D tout en occupant des tâches à responsabilité et d'encadrement.

Dans le secteur d'activité des télécommunications, j'ai acquis des expériences dans les terminaux mobiles et dans les produits de cœur de réseau.

Mes résultats selon l'entreprise dans laquelle je travaillais se sont traduits par une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise, création de poste, baisse de taux de défauts et de mise en service réussie.



D'une manière générale, je me distingue sur des rôle d'interface au sein d'un projet pluridisciplinaire pour agréger les connaissances et fédérer les énergies.



Enfin, je me passionne pour la plongée sous-marine.



Mes compétences :

3GPP

Documentaire

IMS

NGN

RCS

Rédacteur

SIP

Telecom