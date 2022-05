Sébastien LEMARIÉ

En qualité de mandataire indépendant pour la compagnie Gan Patrimoine, société ayant plus d'un siècle d'existence, ma mission consiste à réaliser une étude globale de votre patrimoine afin de vous apporter les meilleures préconisations en fonction de vos objectifs et de votre situation sur les thématiques suivantes:



- protection de la famille

- constitution patrimoniale via l'épargne et/ou l'immobilier en fonction des leviers choisis.

- transmission

- optimisation fiscale

- préparation à la retraite

- augmentation de revenus





Vous êtes intéressés par ce métier , vous avez des compétences patrimoniales, bancaires ou immobilières. Vous souhaitez travailler au sein d'une compagnie présentant de réelles valeurs avec un statut d'indépendant disposant de nombreux avantages tout en ayant l'opportunité de travailler en équipe, n'hésitez pas à me contacter par message afin que je vous apporte plus de détails.



Mes compétences :

Analyse financière

Vente

Relation client

Management

Agriculture- viticulture

Bancassurance