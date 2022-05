Sébastien LEMEUNIER

Publications



(Avec Patricia Charléty) "Price strategies in a vertically differentiated mutual fund market"; Finance Research Letters (Forthcoming)



"Conflict of Interest between Investors and Financial Advisers"; Bankers, Markets & Investors N°135 Mars 2015



"Recours collectifs, la "non" réponse de l'AMF mais des avancées pour la protection des investisseurs." Revue Lamy droit des affaires N°70 Avril 2012



"Price strategies of vertically differentiated mutual funds" Conférence AFFI Strasbourg Mai 2012



" On the origins of a Conflict of Interest in the Mutual Fund Industry" ESSEC Working Paper WP1102 February 2011



"Réglementation des OPCVM en France et au Luxembourg" Cours adapté à la demande de gérants de portefeuille de Natexis Septembre 2010



"Quality Incentives for Mutual Funds Promoters" thèse de Doctorat ESSEC - Aix Marseille 2008



"Enjeux de l'incitation à la vente des brokers aux Etats-Unis" Banque et Marchés; n°89 Mars-Avril 2006



"Prise en compte des risques des brokers dans leurs conseils aux investisseurs" Conférence AFFI Poitiers 27 juin 2006



"The Future of Money" (B.J. Cohen); European Journal of Financial Economy; Book Review Décembre 2004



