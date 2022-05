Ne pas être enfermé dans une case,

On veux juste être nous même, pas les trucs qu'on voit a la télé !

chaque seconde de notre vie est une seconde de matérialisation de notre existence .

plus on se laisse imprimer moins on est nous même !

plus on agit en réponse a une idée extérieure moins on est nous même !

c'est une évidence !

