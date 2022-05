Sébastien LEMOINE

Après 2 ans de scolarité à l'EOGN, j'ai choisi de servir à l'escadron départemental de sécurité routière de la Drôme à Valence. En qualité de commandant de cette formation, forte de 8 unités et 125 motocyclistes, j'ai été amené à gérer de nombreuses situations de crise et remplir diverses missions annexes. De 2003 à 2007, j'ai participé à l'élaboration de la réglementation du Code de la route au sein d'un service juridique de la direction générale de la gendarmerie nationale, à Paris. A ce titre, j'assistais aux réunions interministérielles (DISR, DLPAJ, DAJ, DACG, CNESOR, Conseil d'Etat, CNT...) et intergouvernementales (CIG des tunnels transfrontaliers) relatives à la sécurité routière. J'ai également contribué à la refonte des textes propres à la Gendarmerie dans ce domaine. Major du diplôme d'état major de la gendarmerie, j'ai choisi d'enrichir mon expérience professionnelle par un séjour outre-mer à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Nouméa et des îles Loyauté. Depuis 2011, j'ai exercé les fonctions d'aide de camp du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale puis de chargé de mission auprès du Major général.



Mes compétences :

Droit

Management

Ressources humaines

Sécurité