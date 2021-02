Je mappelle Olivier Auguste Leduc, et je suis de la région du Grand Est, de Villerupt plus précisément , et originaire de Nancy en Meurthe et Moselle.



Ancien militaire dactive (BCH) durant onze ans au 516ème régiment du Train à Ecrouves - 54200 (1994 - 2005).

Spécialité : Appui - mouvement des blindés (Escortes et protection des convois de porté-chars Leclerc). Deux opérations extérieures en Bosnie Herzégovine.



Qualification en Sécurité incendie :

- Chef déquipe en sécurité incendie (SSIAP 2ème degré).



Qualification en Sureté :

- Baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité » 2019. Une expérience de 10 ans en protection physique de personne dans la sécurité privée en France



Qualification en Accompagnement et Protection rapprochée :

- une expérience de 5 ans en tant quagent de sécurité armé (ASR) en Suisse pour le plus grand joailler de luxe suisse Graff Diamonds (Gstaad , Lausanne et Genève ). Formation interne au Krav maga avec instructeur (ex membres ERIS).



Accompagnement, transport securisé et protection physique de personnes.

- Titulaire du BTEC Level 3 CPO (SIA - Grande-Bretagne en 2017).



Armement :

- A était titulaire du permis de port darme suisse (de 2014 à 2017) et luxembourgeois (en 2019).



Projet Futur :

- DU « Sécurité intérieur » avec lacadémie Nancy - Metz (2021/2022 si sanitaire tout ira mieux).



Logistique :

- Gestion de stock.

- CACES R 385.

- Permis Poids Lourd.



Secourisme :

- SST

- Brevet de secourisme européen

- PSC 1



Administrateur du groupe FCB « 516ème régiment du Train » (817 membres).



Pour tous renseignements complémentaires, contactez-moi :

Olivier

(+33) 06 74 30 42 70