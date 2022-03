Capitaine Jacques LEVINET

Avec une expérience professionnelle de Capitaine de Police associée à un passé dans les arts martiaux en tant que 5e dan de Karaté FFKDA, 6e dan Karaté FEKAMT, expert 10e Dan Self Défense et Police Training plus une expérience d'expert formateur des forces de l'ordre, je dirige une Académie d'arts martiaux, de Self Défense, de formation professionnelle et de Coaching à l'attention du tout public et des forces de l'ordre et des professionnels de la sécurité de tout genre (police, armée, sécurité privée, pénitentiaire).

Fondateur de plusieurs méthodes de self défense (10e dan de SELF PRO KRAV, 10e dan de CANNE DÉFENSE CDJL, 10e Dan de BATON DEFENSE BDJL) et de méthodes d'intervention Police (10e dan de REAL OPERATIONAL SYSTEM ou ROS, TONFA OPÉRATIONNEL, BÂTON OPÉRATIONNEL, Gestes Techniques Opérationnels d'Intervention et de Protection). Président fondateur de l'International Police Confederation.

Stages réguliers tout au long de l'année ainsi que formations à la demande en France et à l'étranger.

Trilingue (anglais, espagnol, français)



Plus d'informations sur mes sites officiels :

www.academielevinet.com

www.selfprokrav.com

www.worldkravmagaorganization.com

www.international-police-confederation.com



Face Book - http://www.facebook.com/profile.php?id=1340464535&ref=profile

You Tube - http://www.youtube.com/user/AAMJL

Dailymotion - http://www.dailymotion.com/AAMJL



Mes compétences :

Auto défense

Formation professionnelle

Gestion du stress

Arts martiaux

Formation Police

Coaching professionnel

Coaching individuel

Kravmaga

Police Training