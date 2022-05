Sébastien LENFANT

En recherche active, je suis disponible de suite.



Commercial Grands Comptes dans le secteur industriel mon activité a cessé pour cause de restructuration du groupe Zenrin en Europe.



--------------------

Zenrin est une société japonaise, éditrice de cartographie (papier et numérique). Elle est leader sur son marché national (80% des parts de marché pour l'industrie automobile) et couvre de nombreux secteurs qui vont de la vente de cartes papiers à des applications propriétaires pour la navigation smartphones en passant par l'industrie automobile, la navigation embarquée, PND....



En Europe, Zenrin Europe GmbH, filiale du groupe Zenrin Co,. Ltd, assure un rôle de compilateur et de fournisseur de contenus pouvant être ajoutés sur n'importe quelle base cartographique.



Zenrin Europe GmbH est fournisseur de rang 1 Renault pour les systèmes Carminat Clarion première monte depuis 2007.



En contact étroit avec l'ingénierie, j'assurais le suivi technique et commercial ainsi que la création des documents qualités propres au constructeur en vue de la validation de chaque nouvelle release.



En parallèle, j'assurais activement le prospect et le suivi commercial des sociétés basées dans la zone Europe du Sud.



Mes compétences :

English

Japanese

Negotiation

Microsoft Office

Sales management

Business Development

Sales development

Sales representative

Business intelligence

Vente

Navigation

Business