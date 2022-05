Sébastien LENOBLE

En 2007, avec 3 associés européens (Hollandais, Anglais, Allemand), nous avons créé SHIELD Scientific. Notre offre produits concerne la protection de la main face aux risques chimique et biologique mais également la protection des processus de fabrication qui peuvent potentiellement être contaminés par des particules, extractibles et autres micro éléments biologiques. Nous ciblons les marchés de la recherche, des hautes technologies et de l'industrie de la santé. Notre société est stratégiquement basée en Hollande pour couvrir l'Europe.



En plus de cette activité, associé avec ma conjointe, nous avons créé DELEG OFFICE. C'est une société de services aux entreprises. l'offre consiste à délivrer une assistance administrative et commerciale ponctuelle ou régulière aux travailleurs indépendants, aux TPE/TPI, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, aux home workers... L'objectif est de les libérer de toutes les tâches chronophages et non productives pour qu'ils se concentrent uniquement sur leur cœur de métier.





Je suis également responsable d'un hub, le "Réseau des Entreprises du Pays d'Ancenis", dont l'objet est de créer du lien entre les dirigeants, cadres et futurs créateurs de cette zone géographique.



Enfin, je m'investis également dans le milieu associatif et sportif.



www.delegoffice.com

www.shieldscientific.com



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Direction générale

Communication

Management

Distribution