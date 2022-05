Coach en Développement Professionnel et Personnel, Sébastien Léoni-Origas bénéficie d’une longue pratique de l’accompagnement individuel et collectif. Praticien en Programmation Neuro-Linguistique, il est également spécialisé dans l’approche Interactionnelle Systémique.



Issue du domaine de la formation, il a orienté sa carrière dans les RH comme Directeur des Ressources Humaines, depuis 2009 il exerce comme Consultant RH Indépendant dans les domaines NTIC, BTP et l’Industrie.



Son expérience lui permet d’aborder et de résoudre les problématiques de ses clients.



Ses Coachings sont Orientés vers l’atteinte de résultat tangible pour ses clients. Pour cela il les aide à renforcer ou générer de nouvelles Ressources Intérieures et à dépasser leurs blocages.

Ils peuvent ainsi retrouver durablement le sens de l’énergie nécessaire à leur bien-être et à leur efficacité personnelle, même dans des situations d’une grande complexité.



Mes compétences :

Approche directe

Assistance au recrutement

Conseil rh

Recruitment

Executive search

Solutions RH

Gestion de carrière

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Workshops

Outplacement cadres dirigeants

Ressources humaines

GPEC

Management opérationnel

Programmation neuro-linguistique