Sébastien LEPAGE

Laborantin, je suis chargé du contrôle des différentes productions de verre float à couche produite en CVD et/ou spray. Le but est de surveiller la stabilité des caractéristiques de chaque produit, d'alerter la production et les responsables, de signaler une production mise en "standby" ou déclassée pour non-conformité.

Vérifier et suivre la stabilité des différents appareillages de contrôle pour détecter et corriger une dérive éventuel.

Communication, respect des « death line » et des procédures GLP sont essentiels quand on travail en total autonomie.



Mes compétences :

Chimie