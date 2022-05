Sébastien LEPERS

Doctorant à l'université de Montpellier 3, Sébastien LEPERS est titulaire d’un DESS d’Administration publique et d’un Master spécialisé de l’université de Nice Sophia-Antipolis, d’une maîtrise de sciences économiques mention gestion d’entreprise de l’université Paris-Est Marne-la-vallée et de plusieurs certifications internationalement reconnues dont le Certified Internal Auditor (CIA) et le Certified Fraud Examiner (CFE). Il possède une expérience professionnelle d’environ 16 années de pratique de la gestion publique, exercées tant en France qu’à l’international, au cours de laquelle il a pu développer une forte expertise dans les domaines de l’audit et du contrôle internes, du risk management et de l’investigation de fraude.

L’exercice de ses différentes activités successives, accomplies à différents degrés de responsabilité, l’a conduit à maîtriser les rouages administratifs liés aux enjeux de performance et de maîtrise des finances publiques aussi bien au niveau de la gouvernance qu’au niveau de l’exécution dans des contextes souvent complexes, très tendus et largement incertains.



