Sébastien LEPREUX

Au sein du département Maintenance/Travaux du groupe Inditex mes différentes missions sont les suivantes :



- Gestion et Pilotage de prestataires,

- Suivi de travaux en magasin (Climatisation, Isolement de Réserves, Aspect réglementaire Handicapé, ...)

- Gestion des dossiers techniques avec l'ensemble des différents acteurs du projet : prestataires, PC sécurité, Directeur Technique de Centre, Bureau de Contrôle, Architectes, Responsable Magasin, Commerciaux...

- Mise aux normes et respects des normes relatives à la réglementation Incendie,

- Mise aux normes et respects des normes relatives à la réglementation Handicapée,

- Préparation des Magasins au Passage des commissions de sécurité,

- Préparation des Ouvertures Magasins et Réception des travaux et des installations techniques.

- Réception de coque et préparation



Mes compétences :

RDM6

Graitec

Autocad,

Autodesk Revit,

Sécurité incendie

Accessibilité aux personnes handicapées

DTU

Management

Pilotage d'opération

CDS Faces - Formation coordinateur SSI

Expertise - Analyse sinistre