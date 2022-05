Sébastien LERAY

Avec les différentes expériences professionnelles (DCNS, Vinci Environnement, KELVION THERMAL SOLUTIONS), j'ai acquis de solides compétences techniques sur les process utilisant de la vapeur pour la production d'énergie (dimensionnement d'équipements, suivi fournisseur, suivi de la réalisation sur chantier).

Je possède des compétences sur les règles de dimensionnement des équipements sous pression ESP (CODAP, EN 13445) ainsi que sur les réglementation de conception et de fabrication selon la Directive européenne des ESP neufs (DESP 97/23/CE) et selon l'AM du 15 Mars 2000 (réparation/modification des ESP en exploitation).



Mes compétences :

Procédés industriels

Industrie énergétique

Energie

Thermicien

Tuyauterie

Réglementation DESP 97/23/CE et AM 15/03:2000

Aéroréfrigérants (AFC)

HTRI

Echangeurs de chaleur

Aerocondenseurs sous vide