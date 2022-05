Sébastien LERAY

J'ai réalisé ma première expérience dans la grande distribution.

J'y ai successivement pris les postes de Responsable Stocks et Responsable Exploitation.



Je veux maintenant me rediriger vers des entreprises de production, maintenance, qualité, sécurité ou environnement, plus particulièrement dans une fonction qui touche à la gestion des flux logistiques.



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft Excel

TECHNICIEN MAINTENANCE

Sorties

SAP

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware