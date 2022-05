Passionné de handball depuis de nombreuses années, je suis parvenu à en faire mon métier aujourd'hui.

D'abord joueur, j'ai fait le choix de me lancer dans le milieu de l'entraînement en m'y consacrant pleinement. Ambitieux, je ne cache pas mon attirance pour la performance et le haut niveau et je veux me donner les moyens d'y arriver.



Mes compétences :

Entraineur

formation de cadre

educateur sportif