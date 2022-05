Fort d'une longue expérience en industrie, plus particulièrement dans l'embouteillage depuis 10 ans, je suis en recherche active d'un nouveau challenge à relever.

Rigoureux , pragmatique et dynamique, mon choix s'oriente vers l'amélioration de la productivité et de process.

Autodidacte ayant une facilité d'adaptation , je reste à l'écoute de projets intéressants.



Mes compétences :

Gestion de la production

Management d'équipe