Sebastien LEROY

Aprés des annèes au services de concession automobile ,je suis le projet de creer mon entreprise de reparations carrosserie, service a domicile ou au bureau.Ayant pour objectif de maitiser les couts et durèe d'intervention.Mais aussi faire le choix du diagnostique le plus economique (pièces de rèemploi ,minimiser et optimiser les couts pour une facture au plus juste)Voici mon envie pour mes clients et moi meme.ECO repare au plus pres de vos budgets