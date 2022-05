Sebastien LEROY

J'ai crée Labo Pharma il y a six ans,nous sommes spécialisé dans le domaine clefs en main de la salle blanche,chambre froide,agencement de laboratoire.

Dans les domaines Pharmaceutique,Agroalimentaire,Hospitalier,Laboratoire sur le plan national et international.



Nous sommes une entreprise de dix salaries avec le siège de l’entreprise a Somain (59),un dépôt sur Amiens (80) et une base commerciale a Nice (06).



Nos clients dans le domaine de la pharma. sont;

DSM Food,Macopharma,Delpharm,Institue Pasteur Lille,LFB Lille,GSK Saint Amand,Merck santé,Sanofi,3M France,Minakem,Eurasante,Clarins,Loreal,Innobiochips,Aspec...



Nos clients en agroalimentaire sont;

Bêtise de Cambrai,Brake France,Dalty's,Danone,Chocolaterie de Lille,Champignonnière,boucherie/boulangerie,Sept vallée.



Nos client dans le domaine hospitalier;

Necker,CHU de Strasbourg,CHU de Rouen,CHU de Dunkerque,CH de Douai,CH de Cambrai,CHU de Reims,CHU de Lille.



Mes compétences :

Clefs en main salle blanche,chambre froide,hopital

Marchés publics

Appels d'offres

Gestion de projet

Étude de prix