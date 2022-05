Sébastien LEROY

Ancien sportif de haut niveau je me suis vite orienté vers l aide aux victimes et l assistance a personne car il était important pour moi de trouver un allié a mes compétences en sport le métier le plus adapté pour moi SAPEUR POMPIER qui pour moi était aussi un rêve celui ci a vu le jour en 2004 depuis rien y fait j aime toujours autant ce que je fais depuis peu j ai décidé de mettre a profil mes compétences et mon expérience dans le domaine de la formation



Mes compétences :

Ponctualité

Charisme

Sérieux

Rigueur

Pédagogie adapté

Savoir faire

Savoir être

Mise en situation adapté a chacun

Ordonnée

Connaissance du travail