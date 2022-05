Sebastien LEROY

Je me présente, Sébastien, je suis guide de tourisme français aux Pays-Bas pour les villes de Delft, Rotterdam et La Haye.



J’habite à Delft depuis presque 10 ans, à quelques minutes en train de Rotterdam et La Haye.

Projectionniste Cinéma pendant plusieurs années, je suis maintenant guide francophone indépendant afin de partager avec vous ma passion pour ces lieux. Un centre historique, une architecture moderne, des jardins secrets, une Histoire d’Art et de Sciences, les Pays-Bas ont un patrimoine très riche, qui ne demande qu’à être découvert.



Vous pouvez me trouver à cette adresse :

http://www.alacarteguideprive.com/





Mes compétences :

Suite Microsoft Office, Open Office, iWork, Access

Logiciels de création de DCP (DCP Creator)

Teamviewer et autres

Montage photos et vidéos, iLife