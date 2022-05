Sébastien LETERRIER

J’occupe actuellement un poste de support client confirmé au sein d’une PME éditeur d’un progiciel de gestion de laboratoires d’analyses.



Notre progiciel couvre aussi bien la gestion technique que la gestion administrative comme la gestion des stocks et la gestion financière de nos clients.

Principales fonctions exercées :



Gestion de projet :

+ Réponses aux appels d'offre - élaboration de propositions techniques

+ Suivi, conception et intégration du paramétrage

+ Mise en service



Support technique :

+ Assistance logicielle et système sur l'ensemble des modules du progiciel

+ Installation et configuration des applications

+ Migration applicative

+ Réalisation d’interventions d'assistance par télémaintenance

+ Proposition d'amélioration des logiciels

+ Validation des nouvelles versions

+ Écriture de requêtes SQL sous base de données Oracle

+ Création d’états sous le logiciel Crystal report



Formation :

+ Formation sur site ou à distance des administrateurs et des utilisateurs du progiciel



Rédaction des documentations techniques et des supports de formation